◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）

ソフトバンクが球団初の中日戦６連勝で、連勝も今季最長を更新する７とした。初回に栗原の１７号２ランで先制し、２点を守り切った。

援護を受けた先発のスチュワートが、５回まで無失点で試合の流れをつくった。

６回は１点差に詰め寄られ、１死一、二塁で木村光にスイッチ。その後１死満塁とされたが、６番・ボスラー、７番・石伊を２者連続空振り三振に取り、同点は許さなかった。

９回の攻撃では無死二、三塁から追加点を奪えなかったが、その裏を杉山が３者凡退に抑えた。同一シーズンでは２０１１年の１０連勝以来となる、交流戦７連勝を飾った。

試合後、小久保監督は「きのうは打者陣でね。（投打が）かみ合っているから連勝できている」と、２点のリードを守り切った投手陣をたたえた。

満塁で失点を許さなかった木村光には「（大きかった？）そりゃそうでしょう。同点を覚悟していたけど、連続三振で切り抜けた」と絶賛。嫌な流れで９回のマウンドに立った杉山にも「無死二、三塁で点が入らなかった後に３人で切り抜ける杉山はたいしたもん。野球の流れとか関係ないぐらいの投球でしたね」と、うなった。