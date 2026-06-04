お笑いコンビ・ハライチの澤部佑さん（40）が3日、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・ 授賞式に出席。喜びを爆発させました。

6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。澤部さんは「どんなに多忙でも3人の子の出産や入学式等の節目には、必ず立ち会うという家族をとても大切にするベスト・ファーザー」として、芸能部門で受賞しました。

以前からテレビやラジオなどで“ベスト・ファーザーが欲しい”と話していたという澤部さん。授賞式で名前を呼ばれると、「よっしゃあ！！！」と絶叫しながら登場。顔をくしゃくしゃにしながら全身で喜びを爆発させました。

授賞式後、報道陣から“子どもの教育で心がけていること”を聞かれた澤部さんは「“愛きょう”って直接単語で言ってるわけじゃないんですけど。カフェの店員さんに挨拶とか、その辺はすごく言いますかね」と、きちんとした挨拶を心がけるよう教えているといいます。

さらに、夜寝る前に子どもたちとよくやっているという遊びなど、家庭でのほほえましいやりとりを明かしました。

今回のベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』は、澤部さんのほか、芸能部門で俳優の吉田鋼太郎さん（67）、スポーツ部門で元バレーボール日本代表の福澤達哉さん（39）、学術・文化部門で神田伯山さんらが選出されました。