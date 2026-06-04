GLEATは4日、「G-CLASS 2026〜決勝〜」(新宿FACE)を開催。メインイベントでは、春の最強戦士決定トーナメント「G-CLASS」の決勝戦でT-Hawkが石田凱士を下して、トーナメント初制覇。7月1日のSGC有明大会でG-REX王者エル・リンダマンへ挑戦することが決定的となった。

春の最強戦士決定トーナメント「G-CLASS」。今年は8選手参加のトーナメントとなった。決勝にはT-Hawkと石田凱士が勝ち進んだ。

決勝戦は激闘となった。序盤から相手の足攻めに苦しんだT-Hawk。そしてアンクルホールドでタップしそうになるが、何とかロープエスケープ。そこからチョップの打ち合いで形勢逆転。ウラジゴクからナイトライドを叩き込んだが決めきれず。最後はチョップの連発で相手を倒して、執念のカウント3で初優勝を飾った。

試合後に敗れた石田は涙ながらに「負けたけど清々しいな…俺はお前に勝つまで諦めんぞ」とリベンジを誓った。

T-Hawkは「また清々しいシングルマッチやろうぜ！」と返答した。そしてリングにはG-REX王者のリンダマンが登場。T-Hawkは「お前はちょっと強くなりすぎたよ。機械みたいなプロレスラーになりすぎて、俺が人間らしいプロレスラーに戻してやるからそのベルトを懸けて1対1の勝負をお願いします！」と挑戦表明した。

リンダマンは「俺は7月1日にT-Hawkに勝ってスーパースターになる。素晴らしい試合をしましょう」と握手して、7月1日の有明ビッグマッチでタイトルマッチが決定的となった。

バックステージでも「7月1日はリンダマンに全てをぶつけます」とタイトル奪取を誓った。

▼エル・リンダマン プロレスラーは一般の社会人じゃない。一番強くなりたいし、一番デカくなりたい。手の届かないスターになりますよ。7月1日、T-Hawkを超えます。