櫻坂46山崎天『閃光ライオット』応援アンバサダー就任「精一杯盛り上げていきたい」
TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 後10：00）と、ソニーミュージックのタッグで届けている10代アーティスト限定の音楽の甲子園「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」。“応援アンバサダー”に、山崎天（櫻坂46）（※崎＝たつさき）が就任することが決定した。
【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天
13日からは2次スタジオライブ審査を勝ち抜いた10代アーティストが、初の有観客会場でライブパフォーマンスを披露する3次ライブ審査が、そして8月6日には、Zepp DiverCity (TOKYO）にて、グランプリアーティストを決めるファイナルステージが開催される。
『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』オリジナルポスターでは、ギターを持った貴重な撮り下ろしショットを披露。ファイナルライブ審査当日を盛り上げていく。
■山崎天
「この度、『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』アンバサダーを務めさせていただくことになりました、櫻坂46の山崎天です。夢に向かって全力で音楽と向き合う10代の皆さんの姿に、私自身もたくさんの刺激と勇気をいただいています。自分の想いや感情を音楽に乗せて届けることは、とても素敵で特別でかっこいいことだと思います。閃光ライオットは、そんな皆さんの“今”の輝きや情熱を思いきり表現できる場所です。一人ひとりの音楽がたくさんの人の心に届くように、私も応援アンバサダーとして精一杯盛り上げていきたいと思います！」
13日からは2次スタジオライブ審査を勝ち抜いた10代アーティストが、初の有観客会場でライブパフォーマンスを披露する3次ライブ審査が、そして8月6日には、Zepp DiverCity (TOKYO）にて、グランプリアーティストを決めるファイナルステージが開催される。
『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』オリジナルポスターでは、ギターを持った貴重な撮り下ろしショットを披露。ファイナルライブ審査当日を盛り上げていく。
■山崎天
「この度、『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』アンバサダーを務めさせていただくことになりました、櫻坂46の山崎天です。夢に向かって全力で音楽と向き合う10代の皆さんの姿に、私自身もたくさんの刺激と勇気をいただいています。自分の想いや感情を音楽に乗せて届けることは、とても素敵で特別でかっこいいことだと思います。閃光ライオットは、そんな皆さんの“今”の輝きや情熱を思いきり表現できる場所です。一人ひとりの音楽がたくさんの人の心に届くように、私も応援アンバサダーとして精一杯盛り上げていきたいと思います！」