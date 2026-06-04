GLEATは4日、「G-CLASS 2026〜決勝〜」(新宿FACE)を開催。第2試合では、ウナギ・サヤカが率いる「ぱぱぱ令和パーティー」が「GLEAT軍」と女子8人タッグマッチで激突した。試合は「ぱぱぱ令和パーティー」が勝利したが、試合後に欠場中のMICHIKOが乱入し、復帰宣言した。

今年1月におよそ2年ぶりにGLEATに参戦したウナギ。その後は「ぱぱぱ令和パーティー」と「GLEAT軍」の対抗戦が続いている。

この日は、「ぱぱぱ令和パーティー」のウナギ、笹村あやめ、網倉理奈、香藤満月組と「GLEAT軍」のちゃんよた、小橋マリカ、ZONES、虎牙のん組が対戦。試合はウナギが城門突破で虎牙に勝利。試合後にマイクを持ったウナギは「GLEAT軍、お前ら全然相手になんねぇわ！」と口にした瞬間に欠場していたMICHIKOが乱入。ウナギをブレーンバスターで投げて、そのままMICHIKOはマイクを握った。「首治りました！」と叫ぶと「ウナギ・サヤカ！これ以上にお前の好き勝手にはさせねぇからよ！7・1有明で決着つけようや！」とウナギとの対戦を要求した。

バックステージでもMICHIKOは「7・1有明で復帰します！ウナギ・サヤカ、トドメ刺してやるから覚悟しておけ！」と叫んだ。

▼ウナギ・サヤカ 当たり前に今日も勝ちました。GLEAT軍、次から次へとケガをして、次から次へと即席のしょうもない奴が加わって、そんなんでうちらに勝てるわけねぇよ。MICHIKO、有明で復帰かもしれねぇけど、せいぜいおはらいでも行っておけよ。