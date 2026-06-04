コーデ選びの強い味方♡【デニム】でつくる“脱ブナンな夏コーデ”をご紹介！

どんなコーデにもマッチして、好感度も抜群な心強いアイテムといえばデニム！そこで今回は、村瀬紗英、三浦理奈とともに、脱ブナンな夏の「デニムコーデ」をご紹介します。爽やかな着こなしから、おしゃれ上級者見えするテクまでお見逃しなく♡

【デニム】がキライな人はいない どんなコーデにもマッチする、定番アイテム。シンプルだからこそ、嫌う人がほとんどいないのがデニムの真の実力だったり。そんな心強いアイテムなら、頼らない手はないってハナシ♡

Cordinate 脱ブナンなデニムコーデ 〈右・紗英のコーデ〉デニムミニにバイカーパンツで脱ブナン 夏でもレイヤードを取り入れるのが、おしゃれ上級者の着こなしテク。 〈左・理奈のコーデ〉王道デニムにはデコラなトップスで華やかに 重厚感あるデニムに軽やかなチュールで調和を。 〈右・紗英のコーデ〉タンクトップ（オンライン限定）3,990円／Gap デニムスカート 36,300円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）下にはいたパンツ（スカートとセット）9,900円／Ungrid ビーニー 6,600円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）サンダル 10,780円／プーマ〈左・理奈のコーデ〉チュールペプラムブラウス 14,960円／SNIDEL フレアーワイドデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココディール）イヤリング 4,860円／アビステ スニーカー 14,300円／プーマ 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海