俳優の吉田鋼太郎さん（67）が3日、第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表・授賞式に出席。賞を受賞した感想や娘の育児について語りました。



吉田さんは“その年の最も素敵なお父さん”に贈られる『イエローリボン賞』を芸能部門で受賞しました。

受賞の喜びについて「今日のベスト・ファーザー賞の方々の中で、（私が）最年長なんじゃないかと思うんですけど。恐らくお子様たちの年齢は一番下だと思うんですよ。今67歳なんですけれども」とコメント。さらに、「上の娘が5歳なんですよ。下の娘が1歳。こうなってくるとベスト・ファーザー賞ではなくて、ベスト・グランドファーザー賞なのかなっていう気もちょっとするんですけど」とユーモアを交えてスピーチしました。

■吉田鋼太郎「できる限り自分と一緒にいるようにした」

現在、2人の娘の育児をしている吉田さんは「上の娘がとても仲良しなんですけど、ただ夜寝るときにはなぜか一緒に寝てくれないんですよね。抱っこして僕は寝たいんですけど、どうしてもママが寝るときがいいみたいで。それがちょっと悔しくて、下の娘では同じ轍（てつ）を踏みたくないと思って、できる限り自分と一緒にいるようにしたわけですね」と明かしました。

その上で、「ちょっと母親の元から離れて、別荘で10日間ぐらい。（娘が）6か月か7か月くらいの時かな。ワンオペに挑戦しようと思って」と一人で育児を行ったようで、「（母親の大変さが）ものすごくわかりました」と話しました。

そして、司会から“娘が一緒に寝てくれるようになったか”聞かれると「一緒に寝てくれるんですよね。やったかいがありました」とうれしそうに話しました。