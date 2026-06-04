ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラが進化！夏を快適にする新作登場

補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、人気シリーズ「ブラデリス オールインワンブラ」を夏向けにアップデートした新作「ブラデリス オールインワンエアリーブラ」が登場しました。シリーズ累計売上22万枚を突破した人気モデルをベースに、通気性や接触冷感機能を強化。暑い季節でも快適に過ごしながら、美しいバストラインを叶える注目のノンワイヤーブラとして話題を集めています。

夏を快適にする多機能メッシュ素材

新作「ブラデリス オールインワンエアリーブラ」は、近年の厳しい暑さに対応するため、日本製の多機能メッシュ生地を採用しています。

吸水速乾機能により汗をかいてもさらりとした着心地をキープし、接触冷感機能でひんやりと快適な肌当たりを実現。

さらに抗菌防臭機能も備えているため、汗ばむ季節でも清潔感を保ちながら着用できます。

生地は全方向にストレッチ性を持ち、身体の動きに自然にフィット。特殊な編み構造によって端がほつれにくくなっている点も魅力です。

また、凹凸感のあるメッシュ素材を使用することで肌への張り付きを軽減し、長時間でも快適な着用感を楽しめます。

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特許構造で叶える美しいバストライン

ブラデリスニューヨークならではの補整技術も健在です。カップ下には、伸縮するメッシュテープを採用した特許取得のオリジナル構造を搭載。（特許番号：第5185887号）

この構造によってバストラインにしっかりフィットし、幅広いバストサイズに対応しながらズレ上がりを防止します。

さらに、独自の3本ラインが入った「キャッチャーカップ」を採用。（特許番号：第6381612号）

バスト全体をやさしく包み込みながら支えることで、ノンワイヤーでありながら丸みのある美しいシルエットを実現しています。

カップには小さな通気穴を設け、ムレを軽減。軽量化にもこだわり、快適さと美胸メイクを両立しています。

24時間使えるマルチな一枚

ブラデリス オールインワンエアリーブラ

価格：5,940円（税込）

「ブラデリス オールインワンシリーズ」は、昼夜を問わず着用できる利便性の高さも人気の理由です。

日中のインナーとしてはもちろん、ナイトブラとしての使用や軽いスポーツシーンにも対応。シンプルなデザインなのでアウターに響きにくく、Tシャツブラとしても活躍します。

後ろ身頃はUバック仕様になっており、背中に段差ができにくい設計。安定感のある着け心地で、美しい後ろ姿を演出してくれます。

忙しい毎日の中でも、快適さと美しさの両方を叶えてくれる頼もしいアイテムです♪

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／モカベージュ）

夏の美胸ケアをもっと快適に

「ブラデリス オールインワンエアリーブラ」は、人気シリーズの補整力はそのままに、夏にうれしい機能をたっぷり詰め込んだ新作ノンワイヤーブラです。

通気性や接触冷感機能による快適な着用感と、特許取得構造による美しいバストラインを両立。日中も就寝時も心地よく過ごしたい方や、暑い季節でも補整ケアを続けたい方におすすめの一枚です♡

この夏は快適さと美しさを兼ね備えたブラで、自分らしい毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか。