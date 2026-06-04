X JAPANのYOSHIKIプロデュースのボーイズバンド「XY」が4日、メンバーのP→★（ピースター、26）KOSEI（20）MITCHY（28）が7月1日でグループを卒業すると発表した。

公式サイトでは「3名は7月1日に開催される『XY − UNTITLED −』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と発表。「本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能性へと踏み出す、その瞬間をぜひ会場でご体感ください」と記載された。

同グループは「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」をへて23年に誕生。24年には新メンバーとして手越祐也（38）が加入したが、25年5月にはGAIのメンバーとしての活動、マネジメント契約が終了。同6月はKARMAとKAIRIが活動終了。また、XYから派生した新バンド「T．N．T」は同プロジェクトから独立し、手越、KYOHEY、FURUTATSUの新体制での活動となることが決定していた。