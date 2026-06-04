ゴージャスなカラーリングに注目が集まる！

ロイヤルエンフィールドは、2026年春に開催された「大阪・東京モーターサイクルショー2026」において、「クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディション」を日本初公開しました。

ロイヤルエンフィールドは、1901年にイギリスで誕生した老舗バイクブランドで、日本国内でもトップ5に入る輸入バイクブランドとして成長を続けています。

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クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディションのベースとなっている「クラシック650」は、ブランドを象徴するクラシックシリーズの伝統的なスタイルを受け継ぎつつ、現代的な使い勝手も備えた人気モデルです。

そして、会場で初公開されたアニバーサリースペシャルエディションは、同ブランドの創立125周年を記念して製作されました。

ティアドロップ型の燃料タンクやヘッドライトナセルといった、約1世紀にわたって同ブランドのデザインを定義してきた伝統的なディテールを受け継ぐとともに、ブランドとシリーズ双方の歴史に敬意を表したデザインが採用されています。

また、燃料タンクには金のエンブレム「125 YEARS」があしらわれているほか、外装にはクラシックレッドの上に見る角度で色味が変わるハイパーシフト（マジョーラ）塗装がほどこされています。

リリースによれば、この塗装は光の角度によって赤から金、明から暗へと表情が流れるように変化するダイナミックな仕上がりとなっているといいます。

加えて万華鏡のような独特の色彩は、ロイヤルエンフィールドが持つ「伝統と進化の融合」を象徴するものとして開発されたといいます。

なお、クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディションは、2026年5月現在のところ、発売時期や価格は未定となっています。

では、モーターサイクルショー2026の会場において、クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディションにはどのような反響が寄せられたのでしょうか。

クラシック650 125TH YEAR アニバーサリースペシャルエディションに対する反響について、ロイヤルエンフィールド担当者は次のように話します。

「クラシック650 125th YEAR アニバーサリースペシャルエディションは、何よりも一見して伝わるゴージャスさをコンセプトに製作しました。

ボディカラーの選定はもちろん、シートのステッチひとつにいたるまでこだわり抜き、これまでにない上質さを追求しています。

実車をご覧になったお客様からは、とくにその色彩について驚きの声を多くいただいており、『こんな色のバイクは初めて見た』という感想や、一目見た瞬間にその豪華さが伝わるといった評価をいただいています」。

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また、前出の担当者は今後の展開や設計の工夫について、次のようにも話します。

「ロイヤルエンフィールドのバイクは、シート形状を少し細く絞ることで足つき性をよくしたり、クラッチの操作感を軽く、柔らかく設定したりしています。

こうした女性の方や小柄な方にも配慮した設計は、ロイヤルエンフィールドのモデルの大きな特徴です。

125年という長い歴史を積み重ねてきたブランドとして、今後もこうした細部まで配慮の行き届いた、誰にでも親しみやすく魅力的なバイクをより展開していきたいと考えています」。