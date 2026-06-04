生徒に手を出すふしだらな大学講師のクソ夫…サレ妻は社会的抹殺に追い込めるか！？
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
ついに最後の復讐…。標的は、生徒に手を出すふしだらな大学講師であるクソ夫！これまでに仕掛けてきた復讐の集大成で、最後のターゲットを社会的抹殺に追い込めるか！？
【動画】生徒に手を出すふしだらな大学講師のクソ夫…サレ妻は社会的抹殺に追い込めるか！？
佳乃(篠田麻里子)の更なる暴走を止めるため、奈津子(水崎綾女)と麗奈(矢吹奈子)は、渋々佳乃の復讐に協力することに。
最後の標的となる将生(落合モトキ)への復讐は、これまでの義隆(二階堂高嗣)、樹(高松アロハ)への復讐を踏襲した集大成。
佳乃の緻密な計画のもと、奈津子と麗奈は将生の職場である研究室に潜入し、隠しカメラを設置する。
そして、無事に捉えた証拠映像を利用して、佳乃はある作戦を仕掛け、将生を社会的破滅に追い込む…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
上野詩織
監督
山下和徳
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
ついに最後の復讐…。標的は、生徒に手を出すふしだらな大学講師であるクソ夫！これまでに仕掛けてきた復讐の集大成で、最後のターゲットを社会的抹殺に追い込めるか！？
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第10話 生徒に手を出すふしだらな講師を成敗！
佳乃(篠田麻里子)の更なる暴走を止めるため、奈津子(水崎綾女)と麗奈(矢吹奈子)は、渋々佳乃の復讐に協力することに。
最後の標的となる将生(落合モトキ)への復讐は、これまでの義隆(二階堂高嗣)、樹(高松アロハ)への復讐を踏襲した集大成。
佳乃の緻密な計画のもと、奈津子と麗奈は将生の職場である研究室に潜入し、隠しカメラを設置する。
そして、無事に捉えた証拠映像を利用して、佳乃はある作戦を仕掛け、将生を社会的破滅に追い込む…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
上野詩織
監督
山下和徳
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)