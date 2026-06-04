北海道の山奥でガス・水道・冷蔵庫なしのプレハブ小屋で生活を送る”謎の家族”
6月4日（木）放送「ナゼそこ？+ 【北海道の山奥…ガス水道冷蔵庫なし3連プレハブ生活＆0円ハウス㊙移住SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】北海道の山奥でガス・水道・冷蔵庫なしのプレハブ小屋で生活を送る”謎の家族”
北海道の山奥で、ガス水道冷蔵庫なしの“3連プレハブ”に住む謎の家族を発見！お風呂場で皿を洗い、14種の醤油を手作りするほぼ自給自足の生活。その裏には、実はかつてエリート職だった夫が、ある理由から絶望し、都会を捨てるに至った波瀾万丈の人生ドラマが！
さらに、長野県の山中で、立派な一軒家をまさかの「0円」で手に入れた4人の子供を持つ大家族を発見！その生活ぶりと「0円ハウス」ゲットに至った驚きのカラクリに迫る！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
西田ひかる
【番組公式ホームページ】
【動画】北海道の山奥でガス・水道・冷蔵庫なしのプレハブ小屋で生活を送る”謎の家族”
北海道の山奥で、ガス水道冷蔵庫なしの“3連プレハブ”に住む謎の家族を発見！お風呂場で皿を洗い、14種の醤油を手作りするほぼ自給自足の生活。その裏には、実はかつてエリート職だった夫が、ある理由から絶望し、都会を捨てるに至った波瀾万丈の人生ドラマが！
さらに、長野県の山中で、立派な一軒家をまさかの「0円」で手に入れた4人の子供を持つ大家族を発見！その生活ぶりと「0円ハウス」ゲットに至った驚きのカラクリに迫る！
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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西田ひかる
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