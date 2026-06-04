お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。5月25日に東京国際フォーラムホールAで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」について語る場面があった。

テレビ朝日「アメトーーク!」の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」に参加したのが縁で、同イベントにも出演した粗品。先輩芸人たちからいじられ倒したといい「結局、1人だけおいしい思いをさせてもらいました、というだけやわ。すいません、ありがとうございます」と頭を下げていた。

「有吉（弘行）さんもいじってくれてんけど。“肥後さんをツッコミスターに出してあげてよ”とか“『よしもと粗品劇場』紹介してよ”みたいな。うれしかったな、ああいうの。凄いわ」と、自身の活動をネタにしてくれた有吉に感謝する場面も。

「“なんでこんなん出なあかんねん!”とか言いつつ、お笑いをやらしてもらったっていう感じで。凄く得させてもらってるわ、相変わらず。ヤンキーがちょっと良いことしたら、皆が手のひら返して褒めるみたいに。俺みたいなヤツが先輩方にもまれると、良い評価を得て。ライブも大変盛り上がっていて。客が5000人おって、楽しかったです」と振り返っていた。