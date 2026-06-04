スピードスケートで日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した高木美帆さんと姉で２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが４日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・後９時４０分）に出演。バラエティー番組初共演を果たした。

３月の引退後初バラエティー出演となった美帆さんはスタジオで進行役の「ハリセンボン」近藤春菜に「美帆さんは引退後、初バラエティーということで」と言われると「そうです」とニッコリ。菜那さんも「２人は（バラエティー出演）初めてと思います」と答えた。

この日の番組では、菜那さんと五輪パシュートで共に戦った堀川桃香さん、野明花菜さん、佐藤綾乃さんの５人でお手伝いでお金を稼ぐかたわら空き時間で旅行や観光を楽しむ「おてつたび」と呼ばれるアルバイト形式で群馬・草津温泉のホテルのフロント業務に挑戦した。

５人でまかないの食事を食べながら、元チームメートに「聞いて！」と話しかけた美帆さん。「（今、）無職」と続け、佐藤さんに「そっか。無職か。おもしろいな、（音の）響き」と、ツッコまれていた。