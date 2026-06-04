日経225先物：4日22時＝260円安、6万7380円
4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の6万7380円と急落。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては90.69円安。出来高は6227枚となっている。
TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67380 -260 6227
日経225mini 67395 -245 122496
TOPIX先物 3971.5 +19 5409
JPX日経400先物 36010 +225 533
グロース指数先物 744 +7 697
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67380 -260 6227
日経225mini 67395 -245 122496
TOPIX先物 3971.5 +19 5409
JPX日経400先物 36010 +225 533
グロース指数先物 744 +7 697
東証REIT指数先物 売買不成立
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