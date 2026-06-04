　4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の6万7380円と急落。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては90.69円安。出来高は6227枚となっている。

　TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67380　　　　　-260　　　　6227
日経225mini 　　　　　　 67395　　　　　-245　　　122496
TOPIX先物 　　　　　　　3971.5　　　　　 +19　　　　5409
JPX日経400先物　　　　　 36010　　　　　+225　　　　 533
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　　+7　　　　 697
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース