味方には安心感を与え、敵には絶望感を与えるような無双ぶりだ――。ソフトバンクは４日の中日戦（バンテリン）に２―１で競り勝ち、今季最長の７連勝。初回に飛び出した栗原の１７号２ランを投手陣が守りきり、昨年に続く同一カード３連勝となった。

試合後、小久保監督は興奮ぎみに自ら切り出した。「（９回表の）ノーアウト二、三塁で点が入らなかった後、３人で切り抜ける杉山は大したもんですね。野球の流れみたいなところが関係ないというピッチングでしたね」。

９回の拙攻でイヤな空気が漂ったのは確か。ただ、圧倒的な力で守護神・杉山一樹投手（２８）が相手をねじ伏せた。先頭を難なく三ゴロに仕留めると、続く打者は１５７キロの真っすぐで空振り三振。最後の打者は、伝家の宝刀フォークを３球続けて空振り三振に斬って取った。

４月に自身の投球への不満からベンチを殴打して左手を骨折。深い反省とともに早期復帰を志願して５月上旬に一軍に戻ると、復帰後は圧巻のパフォーマンスが続いている。この日までの９試合（９イニング）で無安打、無失点、奪った三振は２０。「奪三振率２０」という驚異の数字を叩き出し、絶対的クローザーとしての貫禄を見せつけている。