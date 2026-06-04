グラビアアイドル・天羽希純が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日発売の「ヤングキング BULL」(少年画報社)に登場したことを報告した。



【写真】まるで沿うように流れる髪 目を奪われるロングヘア

天羽は誌面の写真ともに、「ヤングキングBULLの表紙をさせて頂いています！」と伝え、「撮影テーマは『濡れ』」であることを明かし、「汗かいたりオイルまみれになってたり水も滴るいいきすみ、です！」とドキドキするワードを連発した。アップしたのは白をまとって寝そべりスタイルのショット。豊かな曲線が下から強烈に迫ってくる。



「お迎え報告待ってます♡」とアピールし、さらにデジタル写真集も発売されることを告知。「まだまだ足りないよ～って方へ」と書き出し、「『濡れ』テーマのデジタル写真集も発売♡ 本誌だけではなく、デジタルで更にきすみを堪能していただけます」と期待感を抱かせる言葉を続けた。



5月24日にはインスタグラムにレアなロングヘアの写真をアップ。「ダントツぶっちぎりでかわいい」などファンを沸かせていたが、今回の投稿にも「シンプル可愛すぎる」「濡れはやばい」「素晴らしい」など心を揺さぶられたファンの熱い声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）