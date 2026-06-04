俳優の山崎育三郎さん（40）が、日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49ｰ愛は地球を救うｰ』（8月29日・30日放送）のチャリティーパートナーを務めることが発表され、意気込みを語りました。

今年の番組のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。今回、山崎さんは医療的ケア児と呼ばれる“24時間体制で、医療的ケアが必要”な子どもと暮らす家族を取材します。

山崎さんが訪れたのは、難病と診断された弟と暮らす、双子のピアノデュオ『兄ーズ』の自宅。将来への不安を抱えながらも前を向く、家族の想いに迫ります。

チャリティーパートナーに選ばれることは想像もしていなかったという山崎さんは、「子どもの時から見てた番組で、自分がそこに立つ日が来るとは思っていなかった」とコメント。

自身も10代で在宅介護を行った経験を持つ山崎さん。意気込みについて聞かれると、「何かそういう家族がいるってことを知ってもらうことで、みなさん自身も自分の家族のあり方とか、そういう方が周りにいた時の寄り添い方みたいなことを含めて、何かひとつでも感じてもらえればいいなと思っております」と語りました。

また、7月1日から全国のイオングループの店舗などで、チャリTシャツの取り扱いが始まることも発表されました。

（6月4日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）