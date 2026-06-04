【出演アーティスト一覧】『STAR』6・11放送回ゲストはAぇ! group、櫻坂46ら5組
フジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）の11日放送回のゲストが決定した。Aぇ! group、櫻坂46、Little Glee Monster、＝LOVE、ORANGE RANGEが出演する。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める同番組では、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”が放送される。
Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（12日公開）の主題歌で、17日リリースの新曲「でこぼこライフ」を披露する。さらに、上垣アナとタッグを組む『STAR』ナビゲーターに小島健が就任。小島と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのかに注目だ。
女性アイドルグループ初＆グループ最大規模の新国立競技場単独公演を成功させた櫻坂46は、10日発売予定の新曲「Lonesome rabbit」を圧巻パフォーマンスで魅せる。
2週連続登場となるLittle Glee Monsterは、テレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマである新曲「Pages」を美しく歌い上げる。
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEは、「お姫様の作り方」、「モラトリアム」のスペシャルメドレーを華やかに披露。
結成25周年のORANGE RANGEは、12日から開催される『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムで3日に配信リリースされた新曲「1000％」、2006年に発売されたNHKサッカードイツ大会放送テーマソング「チャンピオーネ」の熱気あふれるパフォーマンスで盛り上げる。
■出演アーティスト
＝LOVE
Aぇ! group
ORANGE RANGE
櫻坂46
Little Glee Monster
（※五十音順）
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める同番組では、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”が放送される。
Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（12日公開）の主題歌で、17日リリースの新曲「でこぼこライフ」を披露する。さらに、上垣アナとタッグを組む『STAR』ナビゲーターに小島健が就任。小島と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのかに注目だ。
2週連続登場となるLittle Glee Monsterは、テレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマである新曲「Pages」を美しく歌い上げる。
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEは、「お姫様の作り方」、「モラトリアム」のスペシャルメドレーを華やかに披露。
結成25周年のORANGE RANGEは、12日から開催される『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムで3日に配信リリースされた新曲「1000％」、2006年に発売されたNHKサッカードイツ大会放送テーマソング「チャンピオーネ」の熱気あふれるパフォーマンスで盛り上げる。
■出演アーティスト
＝LOVE
Aぇ! group
ORANGE RANGE
櫻坂46
Little Glee Monster
（※五十音順）