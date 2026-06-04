◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)

8回に決勝タイムリーを放った泉口友汰選手が試合後にヒーローインタビューで喜びを口にしました。

試合後、お立ち台にのぼった泉口選手は起用に応える一打について「前の3打席、本当に完璧に抑えられてましたので、積極的に振っていこうと思って打席に入りました」と打席での心境を語りました。

そしてスタメン復帰でいきなり勝敗を決する重要な一打を放ったことに関しては「なかなか数字が上がってこない中でも、我慢して使ってくださっていますし、早く状態をあげてもっともっとチームに貢献したいと思います」と語り「しっかり準備して試合に臨むっていうことだけを意識して毎日やっています」と好不調かかわらず変わらぬ姿勢を貫いたことによって生まれた結果であることを明かしました。

泉口選手にとっては久々となる東京ドームでのお立ち台。これには「久しぶりすぎてどういう顔をしていいのかわからない」と正直に一言。それでも「明日からもこの東京ドームで試合があるのでいつもと変わらぬ熱い温かいご声援をお願いします」と力強く話しました。