【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）

【映像】VARなら退場も？決定的場面（実際の様子）

U-19日本代表のMFエドワード真秀（RB大宮アルディージャ）が見せたタックルに、ファンが肝を冷やす場面があった。相手の足を踏みつける形となり、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）があれば判定が変わっていた可能性も指摘されている。

U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第2戦で、U-21ポルトガル代表と対戦。前半に2失点、後半に2失点を喫する苦しい展開に。72分に松本果成（湘南ベルマーレ）が一矢報いるも1ー4で敗れている。

右サイドのスローインから菅原悠太（FC東京）が縦パスを入れるも、マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）に収まらず、ポルトガルのカウンターに転じる。センターサークル付近でマティス・デ・カルヴァーリョがボールを受けると、エドワードが右足を伸ばして対応した。

このプレーでカルヴァーリョは転倒。主審はプレーを流したが、エドワードにはイエローカードが提示された。リプレイでは、エドワードの右足がカルヴァーリョの足を踏み抜く形となっており、危険性の高い接触だったことが確認できる。

ABEMAで解説を務めた坪井慶介氏は「おっと、これは痛いと思います。イエロー出ましたね」とコメントした。この試合はVARが置かれていなかった。それだけにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「これVARだったら色が変わってたかもな」「レッドでもおかしくなかった」「助かったな」「VAR入ってたら退場だったかもな」といった声が多くみられた。

その後もプレーを続けたエドワードは74分に神田泰斗（RB大宮アルディージャ）との交代でベンチへと下がっている。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）