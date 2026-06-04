辻希美、第5子の抱っこショット公開！ “暑さ対策の必需品”を紹介「最大マイナス30℃に」
タレントの辻希美さんは6月4日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）さんとの親子ショットを公開し、“夏の暑さ対策の必需品”を紹介しました。
【写真】辻希美、“暑さ対策の必需品”を紹介
投稿では「シートにあるポケットに保冷剤を入れて併用するとシートの表面温度がなんと最大マイナス30℃にもなるんだって」「カラバリも豊富だからいま使ってるベビーカーやベビーシートにも馴染みやすいよ」と、その魅力を伝えています。
(文:五六七 八千代)
【写真】辻希美、“暑さ対策の必需品”を紹介
保冷剤と併用でシート表面温度が最大マイナス30℃に辻さんは「辻ちゃんネルでも紹介したファン付きベビーカーシート BABYKURUべびくるクール3」「小さなお子さんがいるご家庭にはこれからくる夏の暑さ対策の必需品」とつづり、2枚の写真を公開。夢空さんを抱っこしながらベビーカーと写るショットや、商品を紹介する自撮りショットを披露しました。白いフリルブラウスにシアーレースが施されたデニムパンツを合わせた辻さんと、ピンクのロンパースに花型スタイを付けている夢空さん。ガーリーなスタイルがとても似合っています。
たびたびツーショットを披露3月7日にも「世界で大人気のアビーノベビーデイリーモイスチャー ミルキーローション」とつづり、夢空さんとのツーショットを公開していた辻さん。ベビーチェアに座る夢空さんに頬を寄せた親子ショットを披露しました。夢空さんのふっくらしたほっぺが印象的です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)