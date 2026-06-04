お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が3日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。相方の山崎静代（47）から珍しくアドバイスを求められたと明かした。

山里は「タイタンライブ」に出演するため、この日も山崎とネタ合わせをしていたとし、「その前にうちの相方、今、舞台『成瀬は天下を取りにいく』っていう、あの本屋大賞取った本の舞台の稽古も毎日あって。1時から8時ぐらいまでやってる」と語った。

山里は「自分がなんかこう…アドバイスみたいな求められるのも珍しいなと思って」と言い、ネタ合わせが終わった後に雑談をしているときに、山崎が「バーってまくし立ててしゃべっていると、なんかこう…。山ちゃんって、めちゃくちゃしゃべってるから聞きたいんだけど、ずっーとしゃべっている時って、頭とか手ってしびれてる？」と聞かれたという。

山里が「しびれてない」と答えると、舞台で「いや、私ずーっとしゃべるところがあって。クレーマーの役だから、言ったら山ちゃんが日頃やってるようなことなのよ」と言い、「だから、山ちゃんって凄いずーっとよどみなくクレーム言ってる時あるけど、今、それみたいな自分が役でやるから、山ちゃん思い出してやってみたんだけど、やるたびに手と脳がジーンってしびれてくるんだけど、山ちゃんそんな大変だったんだと思ったけど、あれどうしてんの？」と言われたと明かした。

山崎はまた、「古舘さんもしびれないのかなぁ？」と、フリーアナウンサーの古舘伊知郎の名を挙げ、「いや、しびれてないんじゃない？」と山里が言うと「そうか、なんでやろうなあ。息してへんからかなあ」と原因には思い当たった様子。「息してないからじゃない？」に「そうなんや」と答え、「陽気に帰って行った」と明かした。