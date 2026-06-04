◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト２―５ロッテ（４日・神宮）

ヤクルトが２カード連続の勝ち越しを逃した。先発の小川が初回に４連打を許して２点を先制されるなど、５回までに５失点。相手先発の左腕・小島に対して右打者を９人並べた打線は５回まで無安打。６回、先頭のモンテルの左翼線二塁打をきっかけに１点を返し、８回にも増田の適時打が出たが届かなかった。池山監督は「ライアン投手（小川）は前半の失点が響いた」と５月２８日の西武戦（神宮）に続く初回の失点を指摘した。

明るい材料は左肋間筋肉離れで戦列を離れていたセットアッパーのリランソが４月２２日の広島戦（マツダ）以来の登板を果たしたこと。４点ビハインドの８回から登板し、速球は最速１５７キロを記録。被安打１、２奪三振と上々の回復ぶりを披露。指揮官は「徐々にいい場所で投げてもらう」と話し、コンディションに問題がなければ勝ちパターンに戻りそうだ。

２カード連続勝ち越しは逃したが、２位の阪神も敗れたためゲーム差１・５は変わらず。５日から本拠地で戦う日本ハム３連戦は明治神宮外苑創建１００周年記念試合。国鉄時代の復刻ユニホームを着用する。池山監督は「ユニホームも変わると思うので、気分を一新して臨みたい」と出直しを誓った。