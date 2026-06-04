元モー娘。飯田圭織、“数日保存できる”具だくさん豚汁を披露「栄養バッチリメニュー」「体が温まりそうですね」
【モデルプレス＝2026/06/04】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月3日、自身のInstagramを更新。具だくさんの豚汁を公開し、話題となっている。
【写真】44歳元モー娘。「具だくさんで栄養満点」“数日保存できる”豚汁
飯田は「台風の影響で臨時休校だった子ども達」「我が家では常にストックしてある大量の具沢山豚汁を仕込みました」とつづり、写真を投稿。玉ねぎやにんじん、こんにゃくや大根などの具が沢山入った鍋いっぱいの豚汁を公開している。また「冷蔵庫に保存して数日食べられるので忙しい時期にはありがたい一品です」とも記している。
この投稿には「台風は大丈夫でしたか？」「豚汁美味しそう」「体が温まりそう」「具だくさんで栄養満点！」「真似したいです」「忙しい時にストックできるの最高」「愛情たっぷり豚汁」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。
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【写真】44歳元モー娘。「具だくさんで栄養満点」“数日保存できる”豚汁
◆飯田圭織、手作りの豚汁披露
飯田は「台風の影響で臨時休校だった子ども達」「我が家では常にストックしてある大量の具沢山豚汁を仕込みました」とつづり、写真を投稿。玉ねぎやにんじん、こんにゃくや大根などの具が沢山入った鍋いっぱいの豚汁を公開している。また「冷蔵庫に保存して数日食べられるので忙しい時期にはありがたい一品です」とも記している。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「台風は大丈夫でしたか？」「豚汁美味しそう」「体が温まりそう」「具だくさんで栄養満点！」「真似したいです」「忙しい時にストックできるの最高」「愛情たっぷり豚汁」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。
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