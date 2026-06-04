日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）、新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）21:30

予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）21:30

予想 N/A 前回 21.5万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）

予想 N/A 前回 178.6万件（継続受給者数)

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