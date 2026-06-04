オスカー、尾碕真花側の声明に再度反論 “SNS”へのログイン「何ら不正アクセス行為にはあたらない」【全文】
オスカープロモーションが4日、公式サイトを更新。尾碕真花（25）について、声明を改めて発表した。
【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”コメント（全文）
オスカーは「先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。また、これに関連して、尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております」と指摘。
続けて「しかしながら、当該SNSのID及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために、当社と尾碕との間で、当社が管理権限を持つことを前提にして使用していたものです。すなわち、当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり、何ら不正アクセス行為にはあたらないものです」と訴えた。
尾碕は1日、自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともに同事務所を退所したことを発表。「ご報告」と題し、「関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様へ この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。
オスカーも同日「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。また「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
尾碕は、2000年12月2日生まれ、高知県出身。2012年、『第13回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞。14年3月、アイドルグループ・X21のメンバーとして「明日への卒業」でCDデビュー。TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』やフジ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』などに出演した。
■オスカープロモーションの声明全文
令和8年6月4日 株式会社オスカープロモーション
当社所属タレント尾碕真花に関して
平素より当社の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。
また、これに関連して、尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております。
しかしながら、当該SNSのID及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために、当社と尾碕との間で、当社が管理権限を持つことを前提にして使用していたものです。すなわち、当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり、何ら不正アクセス行為にはあたらないものです。
スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
本件につきましては、引き続き当社として適切に、また、当社に対する誹謗中傷に対しては厳正に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上
【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”コメント（全文）
オスカーは「先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。また、これに関連して、尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております」と指摘。
尾碕は1日、自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともに同事務所を退所したことを発表。「ご報告」と題し、「関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様へ この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。
オスカーも同日「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。また「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
尾碕は、2000年12月2日生まれ、高知県出身。2012年、『第13回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞。14年3月、アイドルグループ・X21のメンバーとして「明日への卒業」でCDデビュー。TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』やフジ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』などに出演した。
■オスカープロモーションの声明全文
令和8年6月4日 株式会社オスカープロモーション
当社所属タレント尾碕真花に関して
平素より当社の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。
また、これに関連して、尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております。
しかしながら、当該SNSのID及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために、当社と尾碕との間で、当社が管理権限を持つことを前提にして使用していたものです。すなわち、当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり、何ら不正アクセス行為にはあたらないものです。
スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
本件につきましては、引き続き当社として適切に、また、当社に対する誹謗中傷に対しては厳正に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上