自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で、元女優の里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話 名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演し、長男を生後5カ月で失ったつらい経験を明かした。

1993年7月、伸晃氏は衆院選で2度目の当選。里紗さんは当時妊娠6カ月ながらサポートに奮闘し、2カ月後には長男の照太郎さんを出産した。

しかし「もしかして調子悪いのかもしれないと思って。ミルクの飲み方とか元気さが違うような気がして。寝ている時も何となく苦しそうな気がして」と照太郎さんの不調に気付く。あちこちの病院に行き、専門医がいる国立病院で初めて「お母さん、これは見た目よりも大変かもしれないですよ」と言われそのまま検査入院した。

照太郎さんは動静脈瘻（ろう）と診断され9時間にも及ぶ大手術を受けることに。しかし「全然良くならなくて」、手術を繰り返したが症状は回復しなかった。

「呼吸も満足にできないような感じだったので本当に苦しかったと思う。12月17日に検査に行って入院して、そのまま3月に亡くなるまで1回も帰ってこれなくて」と話すと涙を浮かべて沈黙。「亡くなった時には、語弊があるかもしれないけど…ちょっとホッとした。だって息もちゃんと吸えないんじゃ、あまりにもかわいそうで…って思いました」と涙を流した。

そんな里紗さんにとって救いになったのは3歳だった長女の存在。「ICUに行く時に娘が一緒にいることもあって。“ここで待っててね”“いってらっしゃい”って娘が送り出してくれて。どれだけ時間かかってもICUから出てくると娘が“おかえり！照くんどうだった？”って言ってくれて。それが本当にありがたかったというか…この子に不安な思いをさせちゃいけない、悲しい思いをさせちゃいけないって思いましたね。それがあったから正気を保っていられた。頑張らなくちゃと思いました。娘がいてくれて本当に良かった」と言葉を詰まらせながら語った。