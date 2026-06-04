◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA−楽天(4日、横浜スタジアム)

楽天は8回にリリーフ陣が計7失点で追いつかれました。

7−0の8回、3番手の柴田大地投手が先頭打者の蝦名達夫選手に三塁打を許すと、牧秀悟選手がタイムリーヒットを浴び、1点を返されます。さらに四球と安打でノーアウト満塁としたところで、加治屋蓮投手に交代となりました。

ピンチでマウンドに上がった加治屋投手は、いきなり押し出し死球でこの回2点目。さらに京田陽太選手、宮粼敏郎選手のタイムリーヒットが飛び出すなど、一気に2点差となります。

加治屋投手は、死球を与え、2アウト満塁としたところで、この回3人目の津留粼大成投手に交代。しかし、この流れ断ち切れず、牧選手に三遊間を破る2点タイムリーを許し、同点に追いつかれました。

楽天は初回に佐藤直樹選手の先頭打者ホームランなど、一挙4得点。投げては先発の瀧中瞭太投手が6回無失点に抑えます。8回にも佐藤選手の走者一掃3点タイムリーで、7−0と一時7点リードでしたが、リリーフ陣が振るわず、瀧中投手の3勝目の権利がなくなりました。