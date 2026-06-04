6月4日（木）に放送された『徹子の部屋』には松本伊代が出演し、年齢による体調の変化や食生活の改善について語った。

【映像】「伊代はまだ16だから」から44年…還暦の松本伊代、“血液検査の数値”に驚愕「今までの生活じゃいけない」

1981年10月に発売された自身の代表曲『センチメンタル・ジャーニー』で、「伊代はまだ16だから〜」と歌った頃からはや44年。昨年6月に還暦を迎えた松本。

当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に慣れていったという。

しかし、年齢による体の変化を痛感する瞬間もあるといい、「今、自分の食事には気を付けていて、というのも60の声を聞いてから血液検査があんまりよくなくて…」と明かした。

「びっくりしちゃって。去年までは平気だったのに、今年になったらこういう数値になるんだと思って」と当時の衝撃を語った松本。大好物だというドーナツや揚げ物が原因ではないかと考え、それらを控えるとともに野菜を多く摂る食生活へシフト。その後、再び血液検査を行ったところ、無事に数値は改善したという。

「そうなの？ 改善できるのね？」と黒柳徹子が感心すると、「はい。食べ物で今のところは気を付けてっていう感じです」と胸をなでおろした。その一方で、「初めてそういう数値が出たので、本当にびっくり。年齢とともに今までの生活じゃいけないんだなという風に思い知らされました」と、還暦からの摂生の大切さをしみじみと語っていた。