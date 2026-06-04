「バレません？」結婚費用をごまかした新婦の巧妙なウソ／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
カズやナナと同じ園に通っているユイの母親・葉月香代は、現在第二子妊娠中。香代の夫・圭太は気分屋で、機嫌のいい時は優しいけれど、一度不機嫌になるとムスッとして口をききません。香代は里帰りしてゆっくり出産したいと考えていましたが、夫の圭太は「自分たちでやろうよ」と反対します。香代は里帰りについて夫を説得したいと考えますが、気分屋の夫の顔色を伺いながら慎重に切り出す必要があり、なかなかうまくいかないのでした……。
何気ない沙月の言葉に、夫と話し合って意見をすり合わせることが難しい状況にある香代は、思わずドキッとしてしまうのでした。もしパートナーが話し合いを拒んで口をきかなかくなるタイプだったら、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。