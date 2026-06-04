◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)

オリックスに3連勝を飾った巨人の橋上秀樹監督代行が勝利の立役者である選手たちを称賛する言葉を語りました。

まず8回に決勝タイムリーを放った泉口友汰選手については「正直、泉口選手にかけていました」と胸の内を吐露。「チームを勝利に導いてくれた」とも述べ、その活躍を絶賛します。続けて7回1失点の好投を披露した先発の田中将大投手については「立ち上がりこそ失点しましたけど最少失点で切り抜けましたし、その後は非常にテンポもよく、制球もよく、リズムよく投げてくれましたので、初回以降は安心してみていました」と称賛。小林誠司選手とのバッテリーを組ませた理由としては「田中投手と小林誠司選手で組ませたいとバッテリーコーチから進言がありましたので、今日はそういう組み合わせになりました」と明かしました。

その小林選手も含め、4回の守備では中継プレーで失点を阻止。その場面が勝負に重要なポイントだったことを認め「連係プレーで失点を防げたのは非常に大きかった。そのあともベテランらしい落ち着きで田中投手を引っ張ってくれたと思います」とベテランの活躍を称えました。

そしてオリックスとの3戦を振り返り「違った形でそれぞれ選手が役割をこなしてくれたおかげでの3連勝だと思いますので、ファンの方にも喜んでもらえたかなと思います」とチームの勝利を称える言葉を残しました。