巨人が４日のオリックス戦（東京ドーム）に２―１で勝利し３連勝。泉口友汰内野手（２７）の執念の一打で投手戦を制した。

先発マウンドに上がったのは田中将。初回二死二塁から４番・太田に適時打を浴びて先制点こそ許したものの、その後は抜群の安定感でオリックス打線を圧倒。７回１１２球を投じて１失点と先発投手としての役割を果たした。

打線は相手先発・エスピノーザの攻略に苦しみ、７回までに奪った得点は２回にキャベッジのソロによる１点のみ。両先発の好投でロースコアのまま終盤を迎えたが、１―１の８回に一死二塁のチャンスを作ると、この日はここまで３打数無安打と苦しんでいた１番・泉口が値千金の勝ち越し打を放ちガッツポーズ。貴重な１点のリードを奪い取ると、最後は守護神マルティネスが９回を無失点で切り抜け勝利を決めた。

橋上監督代行は「正直言って泉口選手に賭けてました。本当に期待に応えてくれて、チームの勝利に導いてくれたのでね、非常に良かったです」と執念の一打を放った泉口に脱帽。勝ち星こそつかなかったがゲームメークに成功した田中将についても「立ち上がりこそ失点しましたけど、最少失点で切り抜けましたし、その後は制球もよく、リズムよく投げてくれましたので安心して見ることができました」と力投をたたえた。

これで交流戦の前半９試合を終えて６勝３敗。指揮官は「（３つの勝利は）三者三様で違った形でしたけれども、それぞれの選手が役割をこなしてくれたおかげでの３連勝だと思いますので、非常にファンの方にも喜んでいただけたかなという風に思います」と破竹の３連勝に手応えを示した。