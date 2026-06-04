みかん生産量日本一を誇る和歌山県の地元老舗スーパーが開発した温州みかん100％ジュースが注目を集めている。

スーパーヒダカヤ（和歌山市）の子会社わかやま物産が手がける「カラダにみかん」がそれで、その背景にはライバル愛媛県への対抗心と和歌山愛が「濃縮」されている。

みかんと和歌山の魅力を発信しようとする取り組み。その舞台裏を聞いた。（内外タイムス・山本智行）

なぜ和歌山が他県のみかんジュースを売っているのか

これが日本一のプライドか。実際飲んでみると甘くて濃い。それでいて、程よく酸っぱくて、さらっと飲みやすい。求めたのは究極の「真ん中」の味。そんないいとこ取りのみかんジュースが出来上がった。

「どなたにも毎日飲んでもらえるようなみかんジュースを目指しました。飲みやすく、カラダにもいい。それが濃縮還元100％のカラダにみかんです。旬のときに収穫し、甘み、酸味、うまみ、健康、それと価格、この微妙なバランスを最高の状態で作り上げています」

開発を主導したのはヒダカヤの3代目・川端慎治代表取締役社長（わかやま物産社長）だ。智弁和歌山高校から立命館大学を経て、システムエンジニアとして10年間、県外で働いた。一度地元を離れたことで、客観的に和歌山の魅力に気づくことができたという。

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「地元に住んでいる人はどうしても、それが当たり前と思い、魅力に気づきにくい」

そこで2023年10月には地盤沈下が進む和歌山の魅力を県外に伝える会社としてわかやま物産を立ち上げた。

商品開発のきっかけは10年以上前にさかのぼる。店舗の食品担当として売り出し用のチラシを作っていた時のこと。当たり前のように愛媛県が誇る人気商品ポンジュースを書き込んでいるとき、ふと我に返った。

「みかん生産量日本一の和歌山にあるスーパーが、なぜ他県産のみかんジュースを売り込んでいるのだろう」

そのとき、感じたライバル愛媛には負けたくないというジェラシーと違和感が自社開発への出発点となった。

外国産オレンジの値上がりが追い風に

もちろん、和歌山にはおいしいみかんジュースがたくさんあるにはあった。しかし、ほとんどが贈答用やお土産用の高級なものばかり。川端社長は「日常的にゴクゴク飲める手ごろなみかんの飲み物がなかった。だからこそ、手ごろでクオリティーの高いものを作りたかった」と振り返る。

折しも、世界的な気候変動や円安による「オレンジ・ショック」で外国産オレンジが大幅に値上がりした。大手飲料メーカーも一斉に国産みかんに注目し始めており、外国産オレンジと国産みかんの価格差が縮まったことも追い風となった。

開発されたジュースは味は良くてもサイズや小さな傷があるため市場に出せない規格外みかんを有効活用し、1缶160gで230円の手ごろな価格を実現した。これによりフードロスを削減し、地元のみかん農家の持続的な経営を支援することにもつながっている。

川端社長は商品へのこだわりをこう語る。

「女性にとってもスッと飲みきれるサイズ感。そして子どもにも親しみやすい味を目指しました。子どもたちはサントリーの『なっちゃん』のような、すっきりした味わいが大好きですからね」

6月1日には、JR新大阪駅の新大阪Fresh MK Stationで、新作ジュースの初出荷に合わせた試飲・販売イベントを開催。通勤客や観光客でにぎわう駅ナカで、川端社長自らが和歌山の魅力を熱くアピールした。

「和歌山は決して遠い場所ではないんですよ。大阪からだと1時間弱、和歌山市を拠点にすれば、白浜へも、高野山へも、それぞれ1時間ほどで行くことができる素晴らしい立地なんです。それなのに、どこか心理的に遠いイメージを持たれがちなのが本当に悔しい。このジュースをきっかけに、まずは和歌山の本物のみかんの美味しさを知ってもらいたいです」

ヒダカヤは和歌山県外初となる都市型スーパーHidacaを大阪市の京橋にオープンさせ、和歌山の特産品を直接届けている。今後は関西圏での店舗販売だけでなく、EC（ネット通販）販売にも注力し、販路を拡大していく構えだ。

「WEBを通じて全国の方々にお届けし、和歌山を代表するみかんジュースに育て上げたい」と川端社長は意気込んでいる。