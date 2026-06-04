新婚・伊藤遼アナウンサー、プロポーズ当日は“親友”佐久間大介に電話 『マテムり』2度目のゲスト出演
■佐久間大介が結婚生活を直撃 せいろ蒸し振る舞う料理企画も実施
【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める6日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、スペシャルウィーク週として、日本テレビの伊藤遼アナウンサーがゲスト出演する。
伊藤アナは、日本テレビアナウンサーとして『ヒルナンデス』の水・金アシスタントや『Going！Sports＆News』の日曜報道キャスター、スポーツ実況などさまざまな番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きとしても知られている。『マテムり』には昨年12月以来、2度目の登場となる。
伊藤アナは、4月1日の『ヒルナンデス』にて結婚を生報告。今回はそんな新婚の伊藤アナに、親友の佐久間が結婚について迫る。また、プロポーズ当日には佐久間に電話をかけたというエピソードも公開。その時のそれぞれの心境を、率直に語り合う。
さらに、新婚の伊藤アナに向けた特別コーナーも実施。佐久間が今ハマっている「せいろ蒸し」を実際に調理し、ともに試食する料理企画を送る。
■伊藤遼アナウンサーコメント
夢がかなった初出演から、次はいつ出られるのかなと思っていたら…。
半年も経たずに呼んでいただきました！ 早いよ！ 歓喜！ ありがとうございます！
大変恐縮ですが私の近況報告をさせていただきました。
さくさんの会話の引き出し方と、スタッフの皆さまが作る雰囲気が良すぎてしゃべりすぎました（笑）。
そしてなぜか、スタジオで料理してさくさんとご飯を食べました（笑）。なんで!?
今回も楽しすぎました…。また呼んでいただけるように日本テレビで頑張ります！
【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める6日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、スペシャルウィーク週として、日本テレビの伊藤遼アナウンサーがゲスト出演する。
伊藤アナは、日本テレビアナウンサーとして『ヒルナンデス』の水・金アシスタントや『Going！Sports＆News』の日曜報道キャスター、スポーツ実況などさまざまな番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きとしても知られている。『マテムり』には昨年12月以来、2度目の登場となる。
さらに、新婚の伊藤アナに向けた特別コーナーも実施。佐久間が今ハマっている「せいろ蒸し」を実際に調理し、ともに試食する料理企画を送る。
■伊藤遼アナウンサーコメント
夢がかなった初出演から、次はいつ出られるのかなと思っていたら…。
半年も経たずに呼んでいただきました！ 早いよ！ 歓喜！ ありがとうございます！
大変恐縮ですが私の近況報告をさせていただきました。
さくさんの会話の引き出し方と、スタッフの皆さまが作る雰囲気が良すぎてしゃべりすぎました（笑）。
そしてなぜか、スタジオで料理してさくさんとご飯を食べました（笑）。なんで!?
今回も楽しすぎました…。また呼んでいただけるように日本テレビで頑張ります！