「若潮スプリント・Ｓ３」（４日、船橋）

川島一厩舎のワンツーだ。ホッカイドウ競馬からやって来た２番人気のブルーメンガルテンが直線の叩き合いを制して重賞初制覇。「第１６回優駿スプリント・Ｓ２」（３０日・大井）、「第１６回習志野きらっとスプリント・Ｓ２」（８月６日・船橋）への優先出走権をゲットした。２馬身差の２着に１番人気のメイクセンス。３着には後方から７番人気のフークアンビションが追い込んだ。

ズルタナイト、クリムゾンプリンスが後続を離しての先陣争いは予想通りの激流となった。これを６番手に控えて末脚を温存させたブルーメンガルテン。内にいたメイクセンスが３角過ぎで仕掛けたのに呼応し、直線入り口で外から馬体を併せにかかる。あとは文字通りの一騎打ち。ラスト１５０メートル過ぎで斤量が１キロ軽いアドバンテージを生かして、これをねじ伏せるようにかわすと、最後は２馬身突き放した。

前日は前歯を痛めて騎乗をキャンセルした御神本だが、この日は３鞍に騎乗して２勝と奮起。転入初戦で大きく馬体は増えていた（１３キロ）が、「見た感じ重いと思わなかったけど、おっとりした馬なので、これで千二に対応できるのかと思っていた」。いい意味で予想を裏切られて！？苦笑い。

自身は過去３度の３着がある同舞台を制して、重賞タイトルは今年３勝目。通算９６勝目と大台が見えてきた。「内に本田君がいたので一緒に上がって行ければと。直線はどっちが勝ってもいいと思ってたけど、しっかり走ってくれて馬に感謝ですね」。余裕のコメントでパートナーをたたえた。

「新しい厩舎に来て最初に重賞を勝てた。これからが楽しみです」。歴戦の名手は若きスプリンターの将来にエールを送った。