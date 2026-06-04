「可愛すぎかww」『スター・ウォーズ』人気キャラ、日本食堪能する姿が「もぐもぐ、たまらん」と話題！
人気シリーズ『スター・ウォーズ』の公式X（旧Twitter）アカウントは5月30日、投稿を更新。最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するキャラクター「グローグー」が日本食を堪能する姿が「可愛すぎかwww」と話題となっています。
【写真】『スター・ウォーズ』グローグーが日本食を堪能
ファンからは「可愛すぎかwww」「可愛すぎでリピが止まりません」「もぐもぐ、たまらん」「お寿司好きなんだ」「シスじゃなくて寿司」「いくらでも奢ってあげたい」「日本に来てくれてありがとう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】『スター・ウォーズ』グローグーが日本食を堪能
「いくらでも奢ってあげたい」同アカウントは「グローグー、何皿食べられる？」とつづり、1本の動画を投稿。グローグーが日本の回転ずしを堪能しています。よほど気に入ったのか、およそ数十皿を完食。ほおに米粒が付いているのが、とてもかわいらしいです。
そばを食べる姿も公開また、6月1日にはグローグーがそばを食べる姿を公開。「グローグー、お箸はちょっと難しい…？ どうやって食べようかな」とありますが、最終的には手づかみで食べています。この投稿にも「かわいいでちゅねえ」「グーちゃん守りたい」「誰か〜フォーク渡してあげて〜」「かせっ！俺が食べさせる！！」「孫になってください」などの声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)