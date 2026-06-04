人気シリーズ『スター・ウォーズ』の公式Xアカウントは5月30日、投稿を更新。最新作に登場するキャラクター「グローグー」が日本食を堪能する姿が話題となっています。（サムネイル画像出典：『スター・ウォーズ』公式Xより）

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人気シリーズ『スター・ウォーズ』の公式X（旧Twitter）アカウントは5月30日、投稿を更新。最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するキャラクター「グローグー」が日本食を堪能する姿が「可愛すぎかwww」と話題となっています。

【写真】『スター・ウォーズ』グローグーが日本食を堪能

「いくらでも奢ってあげたい」

同アカウントは「グローグー、何皿食べられる？」とつづり、1本の動画を投稿。グローグーが日本の回転ずしを堪能しています。よほど気に入ったのか、およそ数十皿を完食。ほおに米粒が付いているのが、とてもかわいらしいです。

ファンからは「可愛すぎかwww」「可愛すぎでリピが止まりません」「もぐもぐ、たまらん」「お寿司好きなんだ」「シスじゃなくて寿司」「いくらでも奢ってあげたい」「日本に来てくれてありがとう」などの声が寄せられました。

そばを食べる姿も公開

また、6月1日にはグローグーがそばを食べる姿を公開。「グローグー、お箸はちょっと難しい…？　どうやって食べようかな」とありますが、最終的には手づかみで食べています。この投稿にも「かわいいでちゅねえ」「グーちゃん守りたい」「誰か〜フォーク渡してあげて〜」「かせっ！俺が食べさせる！！」「孫になってください」などの声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)