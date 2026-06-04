中川翔子、「ママそっくり」な息子とのツーショット公開！ 「お父さんの生まれ変わりみたい」の声も
タレントの中川翔子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。「ママそっくり」な息子とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】中川翔子＆「ママそっくり」な息子
ファンからは「ギザカワユス」「めちゃくちゃイケメン！」「ママそっくり」「お父さんの生まれ変わりみたい」「すくすく育ってますね」「将来が楽しみ」などの声が。ほかにも「お兄ちゃんずっとカメラ目線でかわいい」「しょこたんとお兄ちゃんのツーショットも見たいぞ？」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】中川翔子＆「ママそっくり」な息子
「めちゃくちゃイケメン！」中川さんは「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」とつづり、17枚の写真と3本の動画を投稿。主に双子の息子の子育てについて、近況を報告しています。1枚目の中川さんと「弟くん」のツーショットは、耳の形が分かるように、顔を同じ角度に合わせたかわいらしい姿です。また、双子の息子のツーショットも載せています。
「弟くんが 立ったー！」1日には「八ヶ月と一日、弟くんが 立ったー！」と報告し「弟くん」とのツーショットを公開した中川さん。ファンからは「すごく早くないですか、立つの」「弟くん笑ったお目々がしょこたんの笑顔と似ていますね！」「ふたりともほんとに可愛いねー！」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)