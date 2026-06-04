◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-2阪神(4日、甲子園球場)

西武が阪神と対戦し、4-2で勝利。連勝でカード勝ち越しとなりました。

西武は初回にネビン選手の犠牲フライで先制すると、4回は西川愛也選手のタイムリーで追加点をあげます。

先発の平良海馬投手は5回にタイムリーを許しますが7回1失点の好投を見せました。

その後1点を追加し、3点リードで9回を迎えると、クローザーの岩城颯空投手がマウンドに上がります。

岩城投手は先頭に四球を選ばれるも、続く森下翔太選手の打球はライトの長谷川信哉選手がファインプレーを見せ打ち取ります。しかし続く佐藤輝明選手に四球を与え1塁2塁のピンチを招きます。

ここで5番・大山悠輔選手はピッチャーゴロとしますが、岩城投手からの送球をセカンドの滝澤夏央がまさかの捕球失敗。1アウト満塁のピンチとなりました。

それでも岩城投手は郄寺望夢選手のファーストゴロ、この間に1点を返されましたが、最後は代打の坂本誠志郎選手を三振とし、試合終了。ルーキーが踏ん張り、阪神に連勝となりました。

西武はこれで交流戦3カードが終了し6勝1敗1分け、貯金を今季最多の12としました。