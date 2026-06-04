祖父の遺言書を開封。すると、誰も予想していなかった【まさかの事態】に！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！親族から嫌われていた祖父の死後、遺言書の開封に集まった家族たち。しかし、そこには弁護士も戸惑うほどの、信じられないメッセージが遺されていたのでした…。

私の祖父は偏屈な性格で、親族からはずっと疎まれていました。けれど私だけは、祖父の不器用なやさしさを知っており、心から慕っていたのです。

そんな祖父が急死し、葬儀のあと、親族一同が弁護士のもとに集められました。目的は、遺言書の開封。

部屋には、祖父への嫌悪感と、遺産を少しでも多く得たいという欲が入り混じった重苦しい空気が漂っていました。

誰もが早く終わらせたいと思うなか、弁護士が静かに封を切ります。しかしその遺言書こそが、家族全員を巻き込む大騒動の始まりだったのです。