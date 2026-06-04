祖父の遺言書を開封。すると、誰も予想していなかった【まさかの事態】に！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！親族から嫌われていた祖父の死後、遺言書の開封に集まった家族たち。しかし、そこには弁護士も戸惑うほどの、信じられないメッセージが遺されていたのでした…。
重苦しい遺言書の開封式
私の祖父は偏屈な性格で、親族からはずっと疎まれていました。けれど私だけは、祖父の不器用なやさしさを知っており、心から慕っていたのです。
そんな祖父が急死し、葬儀のあと、親族一同が弁護士のもとに集められました。目的は、遺言書の開封。
部屋には、祖父への嫌悪感と、遺産を少しでも多く得たいという欲が入り混じった重苦しい空気が漂っていました。
誰もが早く終わらせたいと思うなか、弁護士が静かに封を切ります。しかしその遺言書こそが、家族全員を巻き込む大騒動の始まりだったのです。
まさかの「やあみんな！」
弁護士が読み上げた遺言書の第一声は、まさかの「やあみんな！」でした。厳粛な場にはあまりにも不釣りあいな軽い挨拶に、親族たちは一斉に顔を見あわせます。
弁護士も戸惑いながら読み進めると、次に飛び出したのは「長男、お前の浮気は知っていたぞ」という衝撃の1文でした。
その瞬間、長男の顔から血の気が引き、妻は怒りのあまり立ち上がります。場は一気に騒然となりました。どうやら祖父は、生前から親族たちの隠し事を密かに調べていたようなのです。
この遺言書は、ただ遺産の行方を示すものではありませんでした。
そしてこのあと、祖父の意外なやさしさを知ることになるのです…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部