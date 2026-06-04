【韓国語クイズ】「애정표현（エジョンピョヒョン）」の意味は？「애정（エジョン）」は“愛情”を意味します！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「애정표현（エジョンピョヒョン）」の意味は？
「애정표현（エジョンピョヒョン）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、大切な人への気持ちの伝え方についての韓国語。
「애정표현（エジョンピョヒョン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「愛情表現」でした！
「애정표현（エジョンピョヒョン）」は、「愛情表現」を意味する韓国語です。
「애정（エジョン・愛情）」と「표현（ピョヒョン・表現）」にわけることができます。
家族や友だちにも使えますが、恋人同士のスキンシップや気持ちの伝え方を表す場面でよく使われますね。
ちなみに、人前での愛情表現がみっともないほどひどい時は「꼴볼견（コルボルギョン）」といいます。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部