【韓国語クイズ】「애정표현（エジョンピョヒョン）」の意味は？「애정（エジョン）」は“愛情”を意味します！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「애정표현（エジョンピョヒョン）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、大切な人への気持ちの伝え方についての韓国語。

「애정표현（エジョンピョヒョン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。