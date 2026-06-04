【SAINT LAURENT】オンオフ使える実力派♡「ル・サンカセット」の優秀バッグ特集

持つだけで背筋がピンと伸びるような憧れブランド【SAINT LAURENT】。今回は“カサンドラ”ロゴが圧倒的な存在感を放つ大人気シリーズ「ル・サンカセット ベア」から登場した注目の新サイズをご紹介。毎日を特別にしてくれる“相棒バッグ”を今すぐチェックして♡

仕事もオフの日も……SAINT LAURENTとともに♡

「YSL」 の“カサンドラ”ロゴが目を引く「ル・サンカセット ベア」 に、新サイズが仲間入り♡ ひと回り小さくなったスモールは、タブレットや資料もちゃんと入る頼れる収納力がうれしいポイント。

オン・オフどんなときも、さらに、 クロスボディにもできるベイビーならお出かけにぴったり。あなたに自信をくれる“相棒バッグ”になるはず。