◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人が２夜連続の劇的勝利でオリックスに３連勝した。先発・田中将大投手は７回１失点と試合を組み立て、得意の継投策で終盤へ。８回１死二塁で泉口友汰内野手が左越えへ勝ち越し二塁打を放って試合を決めた。逆転の一打に東京ドームは大歓声に包まれた。

―巨人・泉口友汰内野手の一問一答は以下の通り―

―素晴らしい一振りでした

「ありがとうございます」

―久しぶりのチャンスの場面で決めました。いかがでしたか

「相手先発のエスピノーザ投手に完璧に抑えられていたので、チャンスで回ってきましたし、何とか返して逆転したいなって気持ちで打席に入りました」

―どういった狙いで放った一打だったか

「前の３打席完璧に抑えられていたので、チャンスだったので積極的に振っていこうと思って打席に入りました」

―タイムリーになるとわかった瞬間の気持ちは

「うれしかったです」

―３試合ぶりの先発。チームの期待はどう受け止めたのか

「なかなか数字があがってこない中でも、我慢して使ってくださってますし、早く状態をあげてもっともっとチームに貢献したいです」

―自分自身とどう向き合っているのか

「しっかり準備して試合に臨むっていうのを意識して毎日やってます」

―東京ドームでの一打改めていかがですか

「久しぶりすぎてどういう顔していいかわからないです」

―ベテランが活躍する中で、存在感を出しましたね

「やっぱりベテランの皆さんの活躍はすごいと思いますし、まだまだ若い僕らがしっかり頑張って若手とベテランとしっかり力をあわせて頑張っていきたいと思います」

―ファンへ

「明日からも東京ドームで試合があるので、いつもと変わらず、熱い温かい声援をよろしくお願いします」