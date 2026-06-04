「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

パ・リーグ首位の西武が連勝で、４カード連続勝ち越し。これで４月２８〜３０日に日本ハム負け越してから、１０カード連続で負け越しなしとなった。

先発・平良海馬投手が圧巻の投球を見せた。強力な阪神クリーンアップに仕事をさせなかった。

四回は先頭の中野に左前打を許してクリーンアップを迎えたが、森下は直球で右飛に仕留める。さらに佐藤輝と大山はともに１５５キロの直球で空振り三振に仕留めた。

六回にも先頭の中野を失策で出塁させたが、森下を内角低め１５１キロのツーシームで遊ゴロ併殺。佐藤輝はスプリットでバットを折って二ゴロに打ち取った。

７回４安打１失点で、４勝目。３回を投げて規定投球回に到達し、防御率０・７５で両リーグトップに躍り出た。

打線は初回にネビンの左犠飛で先制。四回には西川の右前適時打に右翼・佐藤輝の失策が絡んで２点を追加。五回に１点を返されたが、六回に渡部の適時二塁打でリードを広げた。九回は岩城が１死満塁としたが、最少失点でしのいで逃げ切った。

平良はヒーローインタビューで「延長だけはやめてくれと思っていました」と話し、甲子園での初先発「投げやすかったです」。３打数無安打に抑えた佐藤輝には「長打があるバッターなので警戒しながら投げられたと思います」と話した。