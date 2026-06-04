ユーチューバー・ヒカル（35）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、その話術でメンバーを驚かせる場面があった。

ヒカルはタモリ発言を巡りYouTube上で落語家・立川志らくとコラボすることとなったが、そこで意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!」とX（旧ツイッター）で報告していた。

そして落語会に行き、志らくの十八番の演目「死神」を聞いたところ、深く感銘を受けたというヒカル。一度しか聞いていないというが、その概要を約7分にまとめて話すと、メンバーらは拍手喝采。ユーチューバー・ぷろたんは「初めての落語がヒカル師匠で良かった」と大絶賛していた。

ヒカルの兄・まえっさんが「志らくさんのヤツは本当に情景が浮かぶんですよ。でも、お弟子さんのヤツは全然浮かばなかった。3年目ぐらいの人やったんですけど、話が全然入ってこなくて」と言うと、ヒカルは「ワンチャン俺、弟子よりうまいかもしれん」と“自画自賛”していた。