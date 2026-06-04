希少な縦置きVツインモデル

ピアッジオグループジャパンから、モト・グッツィの伝統的な空冷縦置きVツインエンジンを搭載した「V7 STONE（V7ストーン）」の2026年モデルが発表されました。

新色を加えて、2026年5月29日より全国の正規販売店で受注が始まっています。

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2025年にデビューしたV7 STONEは、ベーシックなスタイルを保ちつつ、最新技術の導入により環境性能やパフォーマンス、ライディングの楽しさを向上させています。

2026年モデルでは、既存のカラーラインアップに、新たに「サッビア カモ」が追加設定されました。このカラー名はイタリア語で“砂”を意味する“サッビア”に由来しており、その名の通りマット仕上げの塗装と、ブラックアウトされた各部との組み合わせがV7 STONEのカラースキームを一層引き立てています。

V7ストーンは、モト・グッツィブランドを代表する象徴的なモデルの一つに数えられます。その特徴は、ミニマルでありながら個性的なスタイルと、卓越した乗りやすさにあります。

現代的で個性あふれるデザインが際立ち、象徴的な縦置きV型エンジンや純粋な美しさ、そしてブラックアウトされた外観が、その強い個性をさらに強調しています。

心臓部には、モト・グッツィの象徴ともいえる排気量853ccの空冷90°縦置きV型ツインエンジンが搭載されています。プッシュロッドを介してバルブタイミングを制御するOHVという伝統的なレイアウトを守りながら、最新のEuro 5+規制をクリア。

6900 rpmで最高出力67.3 HPを、4400 rpmで最大トルク79 Nmを発生させ、特に中低回転域においてダイナミックで魅力的なパフォーマンスを発揮します。容量が拡大されたエアボックスや新しいバルブタイミングシステム、ピストンのクーリング回路の最適化によって、性能と効率が高められています。

車体には、快適性とライディングの楽しさを両立させる設計のモジュラーダブルクレードルスチールフレームが採用されています。

シート、ハンドルバー、フットレストの位置関係が計算されたトライアングルにより、あらゆる体格のライダーが長距離走行でも最大限の快適性を得られるようになっています。

足周りには、しなやかに作動するΦ40mmのテレスコピックフォークを装備。ブレーキシステムは、フロントにブレンボ製4ピストンキャリパーとΦ320mmディスク、リアには2ピストンフローティングキャリパーとΦ260mmディスクが組み合わされ、安定した制動力を保証します。

スタイルとディテールへのこだわりも随所に見られます。クラス最大級となる21リットルの燃料タンクは縦置きV型エンジンのシリンダーヘッドの間に美しく収まり、サイドパネルがタンクとの一体感を演出しています。

また、ショート化されたリアフェンダーやアグレッシブなスタイルのエキゾーストシステムが、スリムでダイナミックなラインを強調。イーグルのシルエットが光るDRL（デイタイムランニングライト）付きヘッドライトや、6本スポークデザインのアルミホイールも個性を際立たせる要素です。

乗り心地と安全性を重視した電子制御パッケージも充実しています。マルチマップ搭載のライド・バイ・ワイヤ スロットルをはじめ、キャンセル可能なMGCTトラクションコントロール、ROADとRAINから選択できるライディングモード、ABS、クルーズコントロールが標準で装備されます。メーターにはギアポジションやライディングモードなどの主要な車両情報を表示するLCDデジタルパネルが採用され、灯火類は全てLEDとなっています。

V7ストーン2026年モデルの価格（消費税込）は、152万9000円です。

カラーラインアップは、新色の「サッビア カモ」に加えて、「ルビードブラック」と「プロフォンドブルー」が継続販売されます。出荷は2026年7月より順次開始される予定です。