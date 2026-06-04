21:30
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）
予想　N/A　前回　0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)　
予想　N/A　前回　2.3%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想　N/A　前回　21.5万件

失業保険継続受給者数（05/17 - 05/23）　
予想　N/A　前回　178.6万件

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

23:00　
ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席

5日
0:40　
ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席

2:00　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:10　
サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）

※予定は変更されることがあります。