ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）

予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）

予想 N/A 前回 21.5万件



失業保険継続受給者数（05/17 - 05/23）

予想 N/A 前回 178.6万件



バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



23:00

ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席



5日

0:40

ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席



2:00

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



2:10

サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）



ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）

ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト