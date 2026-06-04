ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 N/A 前回 21.5万件
失業保険継続受給者数（05/17 - 05/23）
予想 N/A 前回 178.6万件
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:00
ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席
5日
0:40
ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席
2:00
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:10
サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）
※予定は変更されることがあります。
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 N/A 前回 21.5万件
失業保険継続受給者数（05/17 - 05/23）
予想 N/A 前回 178.6万件
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:00
ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席
5日
0:40
ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席
2:00
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:10
サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）
※予定は変更されることがあります。