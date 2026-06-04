◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント ３位決定戦 埼玉―東京ＳＧ（６日、秩父宮ラグビー場）

ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの３位決定戦は、埼玉―東京ＳＧ戦が行われる。４日は試合登録選手が発表され、東京ＳＧは今季限りでの現役引退を表明しているプロップ垣永真之介が、先発に名を連ねた。この日、東京・府中市のグラウンドでの練習後取材に応じ「やることを、やるだけです」と、短く闘志を込めた。

５月のリーグ最終節、試合後に現役引退を電撃発表。６日の３位決定戦は、最後のサンゴリアスでのジャージーとなる。「３番」での出場は、今季初めて。垣永は「いつも通りです。特別なことはしない。そのまま、いつも通りです」と、平常心を強調する。チームとして目指した優勝はならなかったが「勝てばいい。とにかく勝ちにこだわって、出場したい」と見据えるラストマッチ。「自分にできることをやる」と、必勝を誓う。

１８番で控えるのは、チームの今後を担うプロップ竹内柊平。竹内は黄色い「３番」の継承、そして垣永のチームへの貢献に、熱い思いをこれまでも口にしている。託す垣永は、その竹内の想いを「ビジネスです」と、ピシャリ。「『ビジネス優しい後輩』です。認めてない」と、本音は隠した。２９年間のラグビー人生、残すは８０分間。「最後の最後、出し切って頑張ります」。死力を尽くす。