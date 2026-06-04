■これまでのあらすじ

新居に居座る義母に手を焼き、実母を呼び寄せた妻。超きれい好きの実母が無駄なものを処分し始めると、腰が痛いと言っていたはずの義母は大慌て。義母vs実母の攻防が始まり、そのカオスな状況に夫はドン引きだったがー…。



義母は「裕一のためを思ってここにいたのに」と夫に泣き落としをしかけていましたが、「私じゃ頼りなかったみたいねぇ」と捨て台詞を残してようやく帰っていきました。

帰ってくれた…。玄関のドアが閉まった瞬間、私は赤ちゃんを抱いたまま力が抜けるほど安心しました。けれど、超キレイ好きでテキパキしている母はソファの配置やキッチン収納まで次々と変えはじめていたのです。さらに夫にお風呂掃除の指導までしてくれて、私が言えなかったことを代わりに言ってくれました。母の行動はありがたい、ありがたいけれど…。私が選んだ家具やベビーグッズまで「動線が悪い」「これが正しい」と直されていくたびに、息苦しくなるのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:華緒はな、脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)