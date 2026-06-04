◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―４西武（４日・甲子園）

西武は阪神相手に２連勝を収め、１試合の雨天中止はあったが、交流戦８戦を終えて６勝１敗１分けと好調を維持。貯金を今季最多の１２まで伸ばした。セ上位のヤクルト、阪神に対し５戦４勝１分けといまだ無敗を続けている。

先発・平良海馬投手は７回４安打４奪三振１失点で４勝目。初回は１死から中野に右前安打で出塁されるも、続く森下を三ゴロ併殺打に打ち取り無失点で終える立ち上がり。２回は１死から大山に四球を与えたが、後続は断った。５回は先頭の高寺に右前安打を打たれ、その後２死二塁となってから代打・嶋村に中前適時打を許し失点。連続イニング無失点は１９で止まった。

だが、６回以降も阪神打線に的を絞らせず。７回２死では昨季までの同僚・元山を迎えたが遊ゴロに打ち取るなど、３者凡退で終えた。

打線は初回１死一、三塁でネビンが左犠飛を放ち先制。１点リードの４回１死二、三塁では、西川が相手先発・西勇の１２８キロチェンジアップを振り抜き右前適時打。この打球を捕球した右翼手・佐藤輝がファンブルしたあと本塁に悪送球する間に、二塁走者・渡部も本塁に生還し、西川は二塁まで進塁。２点を追加した。６回には渡部の適時二塁打で突き放した。